Varici vulvari in gravidanza | a cosa fare attenzione?

Le varici vulvari colpiscono circa il 4% delle donne in gravidanza, con maggiore incidenza tra le multipare. Si tratta di vene dilatate nella zona vulvare, che possono comparire durante la gestazione. La condizione è più comune nelle donne che hanno già avuto più gravidanze e parti. Non si tratta di un fenomeno frequente, ma può causare disagio e richiedere attenzione medica.

Come le vene varicose, le varici vulvari rappresentano un problema non solo morfologico che accade alle donne, in particolare in gravidanza. Non si tratta di un fenomeno frequente: capita al 4% delle donne durante la gestazione, con una prevalenza nelle multipare, ovvero in coloro che hanno avuto più di una gravidanza e un parto. Ma di cosa si tratta? Le informazioni che seguono sono indicative: per saperne di più sulle proprie condizioni di salute, è meglio chiedere un consulto ginecologico, anche perché i rischi, sebbene in percentuale bassa, ci sono. Cosa sono le varici vulvari. Le varici vulvari sono vene varicose che si formano sulla vulva, ovvero la superficie esterna dei genitali femminili. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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