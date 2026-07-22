Come trattare le varici vulvari in gravidanza?

Notizia in breve

Durante la gravidanza, le varici vulvari si manifestano con vene gonfie e turgide sulle grandi labbra, accompagnate da sensazione di pesantezza e dolore. Questi sintomi sono comuni nel terzo trimestre e sono causati da cambiamenti ormonali e aumento del volume sanguigno. La gestione prevede generalmente misure conservative, come l’uso di supporti elastici e l’adozione di posizioni che favoriscano la circolazione. È consigliabile consultare un medico per valutare eventuali trattamenti specifici e monitorare la condizione.