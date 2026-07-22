Come governare le ia

Da internazionale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A settembre 2025, Internazionale ha pubblicato un articolo dello storico belga David Van Reybrouck intitolato “Come salvare il mondo”. Nel pezzo, l’autore affronta il tema della gestione delle intelligenze artificiali e delle sfide legate alla loro regolamentazione. L’articolo è disponibile anche nel podcast “A voce”, offrendo una riflessione sul futuro e sulle possibili strategie per governare le AI.

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A settembre del 2025 Internazionale ha pubblicato un articolo dello storico belga David Van Reybrouck che si intitola “Come salvare il mondo” (si può ascoltare anche nel podcast A voce). Ripercorrendo la storia millenaria delle trattative fra paesi e civiltà, Van Reybrouck sostiene che la diplomazia internazionale attuale si basa su un modello vecchio di secoli e che non è in grado di affrontare le sfide di oggi, a partire dalla crisi climatica. Secondo lui servirebbe un sistema per offrire alle persone una rappresentanza diretta per una governance planetaria. Messa così sembra un’utopia, una di quelle frasi generiche che si dicono perché accolgono per forza consenso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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