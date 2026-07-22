La Giunta ha deciso di rinviare il voto sulla questione dell’incompatibilità del consigliere di Servire Fermo, Saturnino Di Ruscio. Di conseguenza, il consigliere rimane in carica e la sua posizione non è ancora definita. La decisione di posticipare la deliberazione ha lasciato la situazione in sospeso, senza una risoluzione immediata. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui tempi per il nuovo pronunciamento.

Colpo di scena: sembrava aperta la strada per il consigliere di Servire Fermo, Saturnino Di Ruscio, per eliminare l’incompatibilità e restare in consiglio comunale. Invece, è destinato a restare ancora nel limbo. Il capogruppo di Piazza Pulita, Edoardo Candidori, ha proposto di ritirare il punto all’ordine del giorno ponendo la questione pregiudiziale: la maggioranza ha votato a favore, la minoranza si è astenuta e tutto è rimandato al prossimo consiglio. Ci prova il consigliere di Avs, Federico Spagnoli, a chiedere un chiarimento sulla diversa posizione assunta in consiglio rispetto a quanto discusso un paio di giorni prima in commissione consiliare, ma il presidente del consiglio comunale, Giulio Cesare Pascali, tranchant, ribatte che non è prevista discussione sull’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo di scena Di Ruscio. La Giunta rinvia il voto e il consigliere resta ancora nel limbo

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