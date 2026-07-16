La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni. Il voto si è svolto dopo giorni di tensioni politiche e divisioni all’interno della maggioranza, soprattutto sulla questione delle preferenze. Ora il testo passa al Senato per ulteriori esami.

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale, che passa ora all’esame del Senato. Il provvedimento ha ottenuto 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni, al termine di giornate segnate da tensioni politiche e divisioni nella maggioranza, in particolare sulla questione delle preferenze. Il voto apre una nuova fase del percorso parlamentare della riforma. A Palazzo Madama il governo dovrà verificare nuovamente la solidità dei numeri, in un quadro nel quale restano evidenti le difficoltà emerse all’interno della coalizione di centrodestra. Legge elettorale approvata alla Camera: i numeri del voto. Il via libera dell’Aula è arrivato con 217 sì, 152 no e due deputati astenuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Legge elettorale, è arrivato il verdetto dopo il voto: colpo di scena!

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