Cocomero la Sagra più fresca dell’estate

Ritorna a Oste la Sagra del Cocomero, la più fresca festa dell’estate montemurlese, giunta quest’anno alla sua 33 esima edizione. L’appuntamento si svolgerà venerdì 24 luglio dalle ore 20 in piazza Amendola a Oste ed è promosso dalla Vab Montemurlo con il patrocinio e della collaborazione del Comune di Montemurlo. Una serata di musica e divertimento per ricordare quando nella piana del "vecchio Pantano" dove, tra le varie coltivazioni, il cocomero era un frutto tipico. Si parte alle ore 20 con l’apertura ufficiale della manifestazione e la cena in piazza a base di pesce, realizzata grazie alla collaborazione con il “Ristorante Oste”, che ormai da anni prepara il menù marinaro, sempre molto apprezzato dai partecipanti alla sagra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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