A Alberoro si svolgerà l’edizione 2026 della Sagra del Cocomero dal 16 al 19 e dal 22 al 26 luglio presso l’Oratorio San Marco. L’evento, tra i più attesi dell’estate in Valdichiana, si terrà su due turni consecutivi. Non sono state riportate modifiche alle date o ai luoghi rispetto alle edizioni precedenti. La sagra prevede attività e stand dedicati al cocomero e alle tradizioni locali.

Arezzo, 12 luglio 2026 – . Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Valdichiana è in programma dal 16 al 19 e dal 22 al 26 luglio presso l’Oratorio San Marco. La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Provincia di Arezzo e del Comune di Monte San Savino, proporrà un ricco calendario di eventi pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Come da tradizione, ogni sera saranno aperti stand gastronomico, pizzeria, bar, con spettacoli a ingresso gratuito. Ad animare le serate saranno orchestre spettacolo, tribute band, musica dal vivo e appuntamenti dedicati al divertimento. Programma delle serate: ·Giovedì 16 luglio –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto ad Alberoro per l’edizione 2026 della Sagra del Cocomero

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