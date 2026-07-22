Clamoroso Leão sorpasso shock a Istanbul | offerta da 12 milioni all' anno e appuntamento domani

Da pianetamilan.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta annuale di 12 milioni di euro per il trasferimento di Rafael Leão, superando le proposte precedenti. Domani è previsto un incontro tra le parti per discutere i dettagli dell'eventuale trasferimento. Nei giorni scorsi, il giocatore era stato avvicinato al Galatasaray, ma ora il suo futuro potrebbe essere a Istanbul, sotto la maglia dei rivali del club giallorosso.

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Il futuro professionale di Rafael Leão potrebbe clamorosamente svilupparsi a Istanbul, ma non con i colori giallorossi del Galatasaray. Nelle ultime ore si è infatti registrato un inserimento prepotente ed improvviso da parte degli storici rivali cittadini del Fenerbahçe. A rivelare questa importante indiscrezione di calciomercato è Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset ed esperto di trattative, attraverso un aggiornamento condiviso sul proprio profilo ufficiale sul social network X. I gialloblù, nonostante abbiano già formalizzato l'acquisto di Mason Greenwood, stanno tentando il tutto per tutto per assicurarsi anche il talento nativo di Almada 2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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