Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta annuale di 12 milioni di euro per il trasferimento di Rafael Leão, superando le proposte precedenti. Domani è previsto un incontro tra le parti per discutere i dettagli dell'eventuale trasferimento. Nei giorni scorsi, il giocatore era stato avvicinato al Galatasaray, ma ora il suo futuro potrebbe essere a Istanbul, sotto la maglia dei rivali del club giallorosso.

Il futuro professionale di Rafael Leão potrebbe clamorosamente svilupparsi a Istanbul, ma non con i colori giallorossi del Galatasaray. Nelle ultime ore si è infatti registrato un inserimento prepotente ed improvviso da parte degli storici rivali cittadini del Fenerbahçe. A rivelare questa importante indiscrezione di calciomercato è Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset ed esperto di trattative, attraverso un aggiornamento condiviso sul proprio profilo ufficiale sul social network X. I gialloblù, nonostante abbiano già formalizzato l'acquisto di Mason Greenwood, stanno tentando il tutto per tutto per assicurarsi anche il talento nativo di Almada 2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso Leão, sorpasso shock a Istanbul: offerta da 12 milioni all'anno e appuntamento domani

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