Cittadella al via con ambizioni e tante novità

Ci sono anche gli ultimi due innesti, il difensore Bonetti dal Progresso e l’attaccante Gozzo dal Leon Milano, nel gruppo che oggi si radunerà al campo "Botti" per dare il via ufficiale alla terza stagione di fila in Serie D della Cittadella Modena. I ragazzi affidati ancora a mister Mattia Gori (nella foto), arrivato a dicembre 2024. dopo qualche giorno saliranno in altura per il ritiro che durerà da lunedì 27 luglio a sabato 1 agosto, per mettere benzina in vista delle prime sfide ufficiali, con la Coppa Italia che dovrebbe vedere i biancazzurri dentro il 30 agosto nel primo turno e il campionato che scatterà il 13 settembre. Come accade... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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