L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato nuove linee guida che riguardano il consumo di alcol. Secondo le indicazioni, limitare l’assunzione di bevande alcoliche può contribuire a ridurre i rischi per la salute. Le raccomandazioni suggeriscono di evitare il consumo quotidiano e di non superare determinate quantità settimanali. La comunicazione si rivolge ai consumatori e ai professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere un uso più consapevole delle bevande alcoliche.

Si sa che l’Oms lavora per rendere le nostre vite più sane e anche un po’ più grame, con le sue raccomandazioni trasforma i piaceri quotidiani in peccati mortali. Ci sconsiglia le merendine piene di zucchero e le fritture grondanti olio, dosa la quantità di sale (non oltre i cinque grammi al dì), limita il consumo di carni rosse e ci vorrebbe ubriachi di centrifughe di verdura. In questi giorni si è rifatta viva invitando i governi ad alzare le tasse sugli alcolici e sulle bevande zuccherate e redigendo un manuale per «incontri professionali più sani e più inclusivi, senza alcol». In pratica, ci raccomanda di evitare perfino un brindisi con i colleghi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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