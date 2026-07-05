Botte tra straniere 30enne perde il bimbo al settimo mese di gravidanza

Notizia in breve

Dopo una lite tra due donne avvenuta all’interno di una convivenza difficile, una donna di 30 anni ha perso il bambino al settimo mese di gravidanza. L’incidente si è verificato nel corso di un alterco tra le due e, durante il confronto, la donna ha subito un trauma che ha portato alla perdita del bambino. La vicenda si sta approfondendo in ambito investigativo.