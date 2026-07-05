Botte tra straniere 30enne perde il bimbo al settimo mese di gravidanza
Dopo una lite tra due donne avvenuta all’interno di una convivenza difficile, una donna di 30 anni ha perso il bambino al settimo mese di gravidanza. L’incidente si è verificato nel corso di un alterco tra le due e, durante il confronto, la donna ha subito un trauma che ha portato alla perdita del bambino. La vicenda si sta approfondendo in ambito investigativo.
Dopo una lite tra due donne, maturata all’interno di una convivenza difficile, una 30enne ha perso il bambino al settimo mese di gravidanza www.ilrestodelcarlino.it – FANO – È una vicenda umanamente molto delicata quella su cui stanno lavorando i carabinieri della stazione di Fano, coordinati dalla Procura di Pesaro. Tutto sarebbe accaduto mercoledì pomeriggio nel quartiere di Rosciano, in via Martinetti, dove convivevano due nuclei familiari stranieri, costretti a condividere la stessa abitazione, verosimilmente per ragioni economiche: uno tunisino, composto da marito e moglie, e l’altro marocchino, composto da una giovane madre sola. Con loro vivevano anche due figli minori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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