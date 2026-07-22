Il Milan sta lavorando con una rosa incompleta, ancora in fase di preparazione dopo i Mondiali 2026. Tra i presenti a Milanello ci sono anche alcuni giocatori non della rosa dell’anno scorso, ancora in vacanza. Tra i possibili rinforzi, il nome di Chukwueze come esterno di centrocampo viene considerato come una soluzione che potrebbe influenzare anche le mosse di mercato del club. La squadra si sta allenando sotto la guida di un nuovo allenatore, con diversi giocatori ancora da integrare.

Amorim lavora a Milanello con una rosa non completa, visto che ci sono ancora diversi giocatori che sono in vacanza dopo i Mondiali 2026. Presenti al centro sportivo del Milan anche diversi giocatori che non hanno fatto parte della rosa rossonera dello scorso anno. Anche Chukwueze è rientrato dal prestito, stavolta dal Fulham. Sulla carta sembrava un giocatore che potesse essere messo subito sul mercato per fare cassa e soldi da investire. E invece, il cambio tattico del Milan, potrebbe anche trattenerlo in rossonero. promowebapp Il piano di Ruben Amorim per Samuel Chukwueze. Ruben Amorim, nel primo giorno in rossonero, ha chiarito subito di volere tenere l'esterno offensivo in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Chukwueze come esterno di centrocampo può 'risolvere' anche il mercato del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, il piano di Amorim per Chukwueze sulla trequarti. E se funzionasse anche a destra...In vista della prossima partita, l'allenatore ha delineato un ruolo per il giocatore nigeriano sulla trequarti.

Gonçalo Ramos-Milan, il puzzle si compone: chi è il portoghese che può risolvere il problema del 9Il Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante, con Gonçalo Ramos tra i nomi presi in considerazione.

Temi più discussi: Milan, il piano di Amorim per Chukwueze sulla trequarti. E se funzionasse anche a destra...; Milan, Chukwueze e Camarda subito a segno nella partitella in famiglia; Milan, ecco Nkunku e Chukwueze: i due sprinter titolari aspettando Pulisic e Leao; Milan, sette reti nel primo test con i giovani.

Chukwueze esterno nel 3-4-2-1, come Catamo? L'idea di Amorim, tra pro e contro x.com

Chukwueze esterno nel 3-4-2-1, come Catamo? L'idea di Amorim, tra pro e controAmorim vuole utilizzare Chukwueze come esterno di centrocampo nel suo 3-4-2-1. Pro e contro di questa possibilità, che ricalca il percorso di Catamo ... milannews.it

Chukwueze esterno a tutta fascia? L’idea di Amorim può rilanciare il nigeriano nel nuovo MilanDa ala offensiva a quinto di centrocampo: una trasformazione che ha già dato risultati con Diallo allo United. Chukwueze la scommessa di Amorim Tra i volti più attesi del nuovo Milan di Ruben Amorim c ... msn.com