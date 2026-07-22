Su un set cinematografico, il regista ha stabilito che le scarpe di tipo Ugg non possono essere indossate. Questa regola non riguarda l’estetica, ma il modo in cui il regista preferisce gestire le riprese e il rapporto con gli attori. La decisione è stata comunicata ufficialmente e applicata durante le riprese. La restrizione si basa su preferenze personali del regista, che ha deciso di vietare l’uso di queste calzature sui set.

Tra le tante regole che Christopher Nolan impone sui propri set ce n'è una decisamente insolita: gli Ugg sono vietati. Nessuna questione di moda o di gusto personale, ma un motivo strettamente legato al modo in cui il regista vive il cinema e dirige i suoi attori. Niente stivali Ugg sul set dei film di Christopher Nolan. Il regista ha spiegato perché considera quelle calzature una distrazione per gli attori, ricordando anche i divertenti battibecchi con Emily Blunt durante le riprese di Oppenheimer. "Gli Ugg sono un simbolo della modernità" Intervistato da CBS Mornings, Nolan ha raccontato da dove nasce questa curiosa "ossessione", tirata in ballo anche da Anne Hathaway. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan ha un'usanza particolare: sui suoi set vieta l'uso delle "moderne" scarpe Ugg

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