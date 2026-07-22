ChorusLife Volley Bergamo rinnovata la partnership con IMD International Medical Devices

Il ChorusLife Volley Bergamo ha annunciato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con IMD International Medical Devices, che sarà ancora sponsor di maglia della prima squadra nella stagione 202627. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda di Grassobbio “conferma la propria fiducia nel progetto del club, rafforzando una collaborazione nata dalla condivisione di valori quali innovazione, affidabilità, responsabilità e attenzione alle persone”. La presenza del marchio IMD sulla maglia del ChorusLife Volley Bergamo “rappresenta la continuità di un percorso costruito insieme, nel quale sport e impresa si incontrano per promuovere una cultura fatta di impegno, qualità e crescita” afferma la società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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