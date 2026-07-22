ChorusLife Volley Bergamo il campionato inizia dalla sfida interna con Macerata

Il campionato di Serie A1 Fineco 202627 di volley femminile inizia con una partita interna per il ChorusLife Volley Bergamo contro Macerata. La data della sfida e le modalità di svolgimento non sono state specificate, ma si tratta della prima partita ufficiale della squadra in questa stagione. La formazione bergamasca ha aperto il campionato con questa gara, che segna l’avvio del torneo.

Il viaggio del ChorusLife Volley Bergamo nel campionato di Serie A1 Fineco 202627 si è delineato nella giornata di martedì 21 luglio, con lo svelamento ufficiale del calendario che porterà le rossoblù nelle 13 città italiane per cercare di guadagnare posizioni nella regular season e centrare il piazzamento playoff che dia continuità al percorso iniziato due anni fa. Il primo passo sarà davanti al pubblico di casa. Domenica 4 ottobre, si apriranno le porte alla nuova stagione ospitando la sfida con la CBF Balducci HR Macerata. Da capire se verrà giocata alla ChorusLife Arena: al momento non risultano esserci eventi a cartellone, ma non è da escludere che si possa partire dal PalaFacchetti di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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CHORUS VOLLEY vs POL. CARUGATE - 31/05/2026

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