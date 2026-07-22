Chivu insiste per Curtis Jones | il budget di Palestra può cambiare destinazione
di Alberto Petrosilli Secondo Tuttosport il tecnico nerazzurro considera il centrocampista del Liverpool Curtis Jones una priorità: l’investimento previsto per l’esterno potrebbe essere dirottato sul classe 2001. Curtis Jones continua a essere uno dei principali obiettivi di Cristian Chivu per rinforzare il centrocampo dell’ Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club nerazzurro starebbe valutando una modifica alla propria strategia di mercato, destinando al centrocampista del Liverpool le risorse inizialmente previste per l’operazione Marco Palestra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il quotidiano spiega infatti che «Piero Ausilio, in accordo con Cristian Chivu, ha deciso di sparigliare le carte. 🔗 Leggi su Internews24.com
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