Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere il pm | Pestaggio per annientare i detenuti
Nel 2020, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si sono verificati pestaggi di massa. Il pm Pinto ha dichiarato che l’obiettivo era l’annientamento dei detenuti. A processo sono imputati 105 persone tra agenti della Penitenziaria, funzionari del Dap, operatori e medici della struttura.
Il pestaggio di massa avvenuto nel 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, per il pm Pinto, avrebbe avuto come obiettivo l'annichilamento dei detenuti; al processo sono imputati 105 tra agenti della Penitenziaria, funzionari del Dap, operatori e medici della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Oggi la requisitoria nel processo per le violenze del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); gli imputati sono 105, tra agenti della Polizia Penitenziaria, medici Asl e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria facebook
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