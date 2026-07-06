Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere il pm | Pestaggio per annientare i detenuti

Notizia in breve

Nel 2020, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si sono verificati pestaggi di massa. Il pm Pinto ha dichiarato che l’obiettivo era l’annientamento dei detenuti. A processo sono imputati 105 persone tra agenti della Penitenziaria, funzionari del Dap, operatori e medici della struttura.