Chiara Vierchowod, figlia di un noto dirigente veneziano, ha dichiarato che nel suo ambiente mancano donne in ruoli di responsabilità. Dopo aver vissuto circa vent’anni tra Grecia, Canarie, Caraibi e Londra, si è dedicata al settore dell’ospitalità, interessata alle differenze culturali e alle tradizioni internazionali. La sua esperienza si concentra sulla gestione di un’attività a Venezia, senza ulteriori dettagli sui ruoli ricoperti.

Ha trascorso poco meno di vent’anni fra Grecia, Canarie, Caraibi e Londra, attratta dal mondo dell’ospitalità e dagli usi e costumi altrui, ma anche prima, nei primi quattro lustri della sua vita, ha vissuto da girovaga, avendo seguito la famiglia in varie città italiane perché suo padre, Pietro Vierchowod, è stato uno dei calciatori più conosciuti e richiesti dai grandi club del calcio. Oggi, a 43 anni, un marito, una figlia e un cane, Chiara Vierchowod è da qualche tempo veneziana d’adozione, dal momento che dirige uno degli alberghi più lussuosi della città, il Ca’ di Dio: 66 stanze che ospitano in gran parte clienti americani, inglesi e nazionali, desiderosi di trascorrere qualche giorno di relax tra storia, arte, eleganza e design in questo palazzo del 1212, ristrutturato nel Cinquecento da Jacopo Sansovino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Chiara Vierchowod, la figlia dello «Zar» Pietro che dirige un angolo di paradiso a Venezia: «In questo mondo mancano donne in posizioni di responsabilità»

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