Chiara Rapaccini | Un finale tragico come per Monicelli Serve una legge
La vedova del regista e sceneggiatore ha dichiarato che la sua richiesta di una legge nasce dalla necessità di permettere a chi ritiene la propria vita non più dignitosa di scegliere la fine. Ha fatto riferimento a un finale tragico come quello del regista, sottolineando che la politica deve trattare il tema con rispetto e comprensione. La sua richiesta si basa sulla libertà di valutare le proprie condizioni di vita.
Intervista alla vedova del regista e sceneggiatore: “Ognuno deve essere libero di valutare se la propria esistenza non è più dignitosa. La politica affronti il tema con rispetto e comprensione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Notizie e thread social correlati
"Ora serve una legge: nessun indennizzo per Francesco"Un agente di Polizia locale con 28 anni di servizio ha annunciato che serve una legge che vieti l’indennizzo per una persona chiamata Francesco.
Fine vita, Zaia chiede al Parlamento una legge nazionale chiaraIl governatore del Veneto ha annunciato l’intenzione di proporre una legge regionale sul fine vita, chiedendo al Parlamento una normativa nazionale...