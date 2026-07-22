Chiara Rapaccini | Un finale tragico come per Monicelli Serve una legge

Notizia in breve

La vedova del regista e sceneggiatore ha dichiarato che la sua richiesta di una legge nasce dalla necessità di permettere a chi ritiene la propria vita non più dignitosa di scegliere la fine. Ha fatto riferimento a un finale tragico come quello del regista, sottolineando che la politica deve trattare il tema con rispetto e comprensione. La sua richiesta si basa sulla libertà di valutare le proprie condizioni di vita.