Chi ha ammazzato Davey Moore? | la tragedia dietro il capolavoro di Bob Dylan

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente ha causato la morte di un giovane, protagonista di un brano di Bob Dylan. La vicenda si è verificata in un ambiente chiuso, con il decesso attribuito a un'esplosione improvvisa di un piccolo ordigno. Le autorità stanno indagando sulle circostanze, ma finora non sono stati resi noti dettagli sulle responsabilità o sulle cause dell'esplosione. La notizia ha suscitato molte domande senza risposta.

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Piccolo ed esplosivo, come uno di quegli ordigni che occupano poco spazio ma la cui deflagrazione si propaga a lunga gittata. In questo caso, oltre la vita stessa del protagonista, per gli interrogativi che restano e per l'eco di note e parole. Capita ogni volta che Bob Dylan rivolge il suo sguardo verso il ring. Anzi: dentro, per mettere a fuoco tutto quello che contiene e raccontare una vicenda di boxe in cui la boxe è solo un pretesto per affrontare mille altre questioni; per evidenziare gli squilibri di una società e tutti quelli che, magari involontariamente, li alimentano. Tutti ora starete pensando alla canzone "Hurricane" e alla... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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