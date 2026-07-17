Bob Dylan | tre concerti in Italia

Bob Dylan tornerà in Italia nel 2026 per tre concerti. L’artista si esibirà il 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna. La tournée segue il successo del “Rough and Rowdy Ways Tour”, parte del “Neverending Tour”. Dylan ha 85 anni e sta portando avanti la sua attività live da diversi decenni.

Dopo il successo internazionale del “Rough and Rowdy Ways Tour“, ennesima tranche del “Neverending Tour“, Bob Dylan tornerà in Italia nel 2026. L’artista, 85 anni, si esibirà il 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Negli ultimi anni il “Rough and Rowdy Ways Tour”, nato dall’omonimo album pubblicato nel 2020, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, confermando ancora una volta la capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Francesco de Gregorio Generale

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