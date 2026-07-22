Il primo Mondiale con 48 squadre si è appena concluso, ma il presidente della FIFA ha già annunciato l’intenzione di espandere la competizione a 64 squadre. La nuova edizione sarebbe divisa tra tre continenti, rendendo la competizione ancora più estesa e articolata. Questa proposta si aggiunge ai piani già in atto per aumentare il numero di partecipanti nelle future edizioni del torneo. La decisione finale sulle modifiche deve ancora essere presa, ma l’intenzione di ampliare il numero di squadre è stata comunicata ufficialmente.

Il primo Mondiale a 48 squadre è appena finito, ma Gianni Infantino guarda già oltre. L’obiettivo adesso sono le 64 nazionali. L’anticipazione è arrivata dal presidente della Conmebol Alejandro Dominguez, che su X ha parlato del torneo del 2030 come di una competizione allargata per celebrare il centenario della Coppa del Mondo: “La prossima si gioca in casa! Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay. Un grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre “. Un annuncio che non sorprende, visto che lo stesso presidente della Fifa, nei giorni scorsi, aveva spiegato che la questione sarà affrontata dagli organi competenti, ribadendo il principio che guida ormai ogni riforma: “Ogni paese dovrebbe avere la possibilità di sognare di partecipare al Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi fermerà Infantino? È già pronto il Mondiale a 64 squadre: una competizione monstre divisa fra tre continenti

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