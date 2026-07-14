Durante la notte, le forze armate russe hanno lanciato missili balistici contro la capitale ucraina, causando esplosioni e incendi in diverse zone della città. Contestualmente, una raffineria russa è stata colpita in un attacco che ha causato danni e fumo visibile a distanza. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o danni materiali specifici. La situazione rimane tesa, con entrambi i Paesi coinvolti in azioni militari nella regione.

Nuova notte di guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi che hanno colpito entrambi i Paesi. Le forze armate russe hanno lanciato un nuovo raid con missili balistici contro Kiev, provocando esplosioni e incendi in alcuni quartieri della capitale ucraina. Quasi in contemporanea, droni attribuiti a Kiev hanno preso di mira una delle principali raffinerie petrolifere della Russia, situata nella Repubblica del Bashkortostan, a circa 1.400 chilometri dalla linea del fronte. L’intensificarsi delle operazioni militari arriva poche ore dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, durante la quale i Paesi alleati dell’Ucraina hanno annunciato nuove iniziative per rafforzare il sostegno militare a Kiev e sviluppare sistemi di difesa contro i missili balistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Thesocialpost.it - Notte di fuoco tra Russia e Ucraina: Kiev sotto attacco, colpita una raffineria russa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notte di fuoco sull'Ucraina. Missili e droni russi su Kiev. Almeno una decina di morti

Notizie e thread social correlati

Nuovo attacco della Russia contro l’Ucraina, colpita Kiev: la pace non è mai stata così lontanaNelle prime ore di domenica, un missile balistico russo ha colpito Kiev, ferendo almeno due persone.

Ucraina, la guerra al petrolio di Putin arriva fino in Siberia: colpita una raffineria russa a 2mila km dal confineDue droni hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Tjumén, nel cuore della Siberia, a circa 2.

Temi più discussi: Medio Oriente, tregua violata fra Usa e Iran. Scambio di fuoco nella notte; 'Nostalgia 90' infiamma la Riviera dei Cedri con una doppia notte di fuoco tra Cetraro e Scalea I DATA; L’Etna e la Luna, l’abbraccio di fuoco in una notte di mezza estate; Ucraina, notte di fuoco su Kiev. Putin minaccia la Polonia.

Prosegue da oltre una settimana il vasto incendio boschivo che sta interessando le montagne sopra Premosello-Chiovenda, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio il fronte di fuoco si è avvicinato minacciosame x.com

Non la legge andalena, non la legge dorni, non la legge salica, ma una quarta cosa segreta: come erano le leggi di successione valyrie? (Spoiler estesi) reddit

Controllo delle piazze di spaccio: notte di paura e colpi d'arma da fuocoL'allarme al 113 è scattato nella notte tra il 28 e il 29 giugno attorno all'1 in piazza Dalla Vecchia nel popoloso quartiere Arcella a Padova. Sul posto tre volanti della Questura. Accompagnato in os ... padovaoggi.it

Renato Biancardi e Raul Dumitras: scontro di fuoco nella notte al GV Vip | Sono deluso, non sono un vileNotte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tra Renato Biancardi e Raul Dumitras: a scatenare tutto sono le parole dell'ex Temptation Island. Notte accesa nella casa del Grande Fratello Vip ... ilsussidiario.net