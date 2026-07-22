Chi affronta l’Italia nella semifinale della Nations League di volley? Prossima avversaria e quando si gioca programma orari

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si prepara a sfidare la Francia nella semifinale della Nations League di volley femminile. La partita si terrà tra due settimane, il 12 giugno, alle 20:30. La squadra italiana ha concluso la fase preliminare al secondo posto, qualificandosi per la semifinale. La sfida si svolgerà in trasferta, in Francia, e rappresenta uno degli ultimi ostacoli prima della finale del torneo.

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L’Italia si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre hanno regolato l’Olanda con un secco 3-0 nei quarti di finale e sono così entrate tra le migliori quattro della massima competizione internazionale itinerante per la terza volta consecutiva, con il chiaro obiettivo di andare a caccia del terzo sigillo di fila (gli ultimi due hanno fatto da antipasto alle affermazioni ai Giochi e nella rassegna iridata). Le azzurre torneranno in campo a Macao (Cina) nella giornata di sabato 25 luglio (o alle ore 10.00 o alle ore 13.30, il programma esatto verrà comunicato soltanto al termine dei quarti di finale, previsto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio). 🔗 Leggi su Oasport.it

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