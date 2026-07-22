L’Italia si prepara a sfidare la Francia nella semifinale della Nations League di volley femminile. La partita si terrà tra due settimane, il 12 giugno, alle 20:30. La squadra italiana ha concluso la fase preliminare al secondo posto, qualificandosi per la semifinale. La sfida si svolgerà in trasferta, in Francia, e rappresenta uno degli ultimi ostacoli prima della finale del torneo.

L’Italia si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre hanno regolato l’Olanda con un secco 3-0 nei quarti di finale e sono così entrate tra le migliori quattro della massima competizione internazionale itinerante per la terza volta consecutiva, con il chiaro obiettivo di andare a caccia del terzo sigillo di fila (gli ultimi due hanno fatto da antipasto alle affermazioni ai Giochi e nella rassegna iridata). Le azzurre torneranno in campo a Macao (Cina) nella giornata di sabato 25 luglio (o alle ore 10.00 o alle ore 13.30, il programma esatto verrà comunicato soltanto al termine dei quarti di finale, previsto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Chi affronta l’Italia nella semifinale della Nations League di volley? Prossima avversaria e quando si gioca, programma, orari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTERNAZIONALE - BOLOGNA CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 1

Notizie e thread social correlati

Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final EightL’Italia ha battuto Cuba 3-1 nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley maschile, conquistando così l’accesso ai...

Temi più discussi: Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final Eight; VNL: l’Italia verso l’esordio a Osaka con il Giappone, Romanò presenta la pool 9; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?; Le azzurre sfidano l'Olanda nei quarti di finale della Volleyball Nations League.

Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final Eight - x.com

Lamine Yamal affronta ancora più razzismo da parte dei tifosi spagnoli sei brutto, torna in Marocco durante una partita di club reddit

Chi affronta l’Italia nella semifinale della Nations League di volley? Prossima avversaria e quando si gioca, programma, orariL'Italia si è qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le ... oasport.it

Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final EightL'Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 nell'ultima partita della fase preliminare e si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2026 di volley ... oasport.it