Se la Cina entra nel settore libico nel Mediterraneo, potrebbe rafforzare la presenza commerciale e strategica nel Nord Africa. La mossa mira a espandere le rotte verso il Sahel e l'accesso al mare Mediterraneo, senza configurarsi come una semplice via commerciale. La presenza cinese nel paese punta a consolidare posizioni nella regione, con potenziali ripercussioni sulle dinamiche di controllo e accesso alle rotte marittime. La situazione si inserisce in un quadro di crescente interesse cinese nel Mediterraneo e nel Nord Africa.

Non proprio una Via della Seta nel nord Africa, ma una precisa volontà di aggredire commercialmente il versante del Sahel e il suo sbocco nel mare nostrum. La decisione dell’Autorità Nazionale libica di Sviluppo di siglare 13 contratti con aziende cinesi per la realizzazione della zona industriale di Magroun, estesa su 1.000 ettari, riapre il controverso capitolo dell’ultra invasività cinese nel Mediterraneo iniziato nel 2009, con una serie di implicazioni geopolitiche oltre che industriali. Tutto ha preso una piega diversa dal febbraio scorso quando il governo di Xi ha nominato un ambasciatore in Libia. Da quel momento è cambiato il quadro. Dalle banche agli investimenti Anche le banche centrali sono più connesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Che succede nel Mediterraneo se la Cina entra in Libia?

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French Rafales Intercepted a U.S. B-2 Bomber Over the Mediterranean… Then America Unleashes Hell

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