centro sportivo porte aperte alle associazioni

Il centro sportivo ha aperto le porte alle associazioni locali, consentendo loro di utilizzare gli impianti. L'iniziativa mira a garantire un utilizzo equilibrato e inclusivo delle strutture, con particolare attenzione alle realtà sportive del territorio. L’obiettivo è promuovere la partecipazione dei cittadini, con un focus su giovani e persone in condizioni di vulnerabilità. Le associazioni interessate possono presentare domanda per l’uso degli spazi, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo è favorire un uso equilibrato e inclusivo degli impianti, sostenendo le realtà sportive locali e promuovendo la partecipazione dei cittadini, in particolare giovani e fasce vulnerabili. Con questo scopo, il Comune invita tutte le associazioni interessate a partecipare all’avviso per l’assegnazione degli impianti del centro sportivo comunale Giorgetti, in via Europa, per la stagione sportiva 20262027. L’iniziativa rientra nelle attività di programmazione dei servizi sportivi comunali e mira a garantire una gestione ordinata, trasparente e funzionale degli spazi destinati alle associazioni del territorio. L’avviso definisce... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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