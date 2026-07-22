Centro sportivo Porte aperte alle associazioni

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centro sportivo ha aperto le porte alle associazioni locali, consentendo loro di utilizzare gli impianti. L'iniziativa mira a garantire un utilizzo equilibrato e inclusivo delle strutture, con particolare attenzione alle realtà sportive del territorio. L’obiettivo è promuovere la partecipazione dei cittadini, con un focus su giovani e persone in condizioni di vulnerabilità. Le associazioni interessate possono presentare domanda per l’uso degli spazi, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’obiettivo è favorire un uso equilibrato e inclusivo degli impianti, sostenendo le realtà sportive locali e promuovendo la partecipazione dei cittadini, in particolare giovani e fasce vulnerabili. Con questo scopo, il Comune invita tutte le associazioni interessate a partecipare all’avviso per l’assegnazione degli impianti del centro sportivo comunale Giorgetti, in via Europa, per la stagione sportiva 20262027. L’iniziativa rientra nelle attività di programmazione dei servizi sportivi comunali e mira a garantire una gestione ordinata, trasparente e funzionale degli spazi destinati alle associazioni del territorio. L’avviso definisce... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

centro sportivo porte aperte alle associazioni
© Ilgiorno.it - Centro sportivo. Porte aperte alle associazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The French Powder Mystery by Ellery Queen | Full Mystery Audiobook

Video The French Powder Mystery by Ellery Queen | Full Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Centro autismo, porte aperte : si presentano i primi progettiL’Asl Avellino ha annunciato un punto stampa per presentare i primi progetti del nuovo Centro per l’Autismo di Valle, in vista della sua apertura.

Allenamento a porte aperte al Centro di via Copparo. Mazza e Senigagliesi lavorano a parteAl centro sportivo di via Copparo, la squadra ha svolto il secondo allenamento settimanale con porte aperte ai tifosi.

Temi più discussi: Centro sportivo. Porte aperte alle associazioni; Primo allenamento a porte aperte della stagione giovedì 16 luglio; Calcio: Genoa, entusiasmo per la seduta a porte aperte; Morgex 2026, i convocati per il ritiro.

centro sportivo porte aperteCentro sportivo. Porte aperte alle associazioniL’obiettivo è favorire un uso equilibrato e inclusivo degli impianti, sostenendo le realtà sportive locali e promuovendo la partecipazione ... ilgiorno.it

centro sportivo porte aperteGenoa, primo allenamento a porte aperte: entusiasmo dei tifosi al SignoriniAllenamento Genoa Pegli: tanti tifosi al Signorini per la prima seduta aperta con Daniele De Rossi. Domani la partenza per il ritiro di Moena. ligurianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web