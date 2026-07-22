Centro sportivo nessuna sanatoria ma tutela dell’interesse pubblico

Notizia in breve

Il Comune di Grosseto ha chiarito che non è stata concessa alcuna sanatoria per il centro sportivo di Roselle. La procedura in atto mira a tutelare l’interesse pubblico, senza coinvolgere misure di regolarizzazione edilizia. La minoranza aveva sollevato dubbi sulla procedura di mediazione che ha portato il centro sotto l’amministrazione dell’Us Grosseto, ma l’amministrazione comunale ha ribadito che si tratta di un’azione volta a garantire la gestione pubblica senza pratiche di sanatoria.