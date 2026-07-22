Centro sportivo nessuna sanatoria ma tutela dell’interesse pubblico
Il Comune di Grosseto ha chiarito che non è stata concessa alcuna sanatoria per il centro sportivo di Roselle. La procedura in atto mira a tutelare l’interesse pubblico, senza coinvolgere misure di regolarizzazione edilizia. La minoranza aveva sollevato dubbi sulla procedura di mediazione che ha portato il centro sotto l’amministrazione dell’Us Grosseto, ma l’amministrazione comunale ha ribadito che si tratta di un’azione volta a garantire la gestione pubblica senza pratiche di sanatoria.
GROSSETO Il Comune di Grosseto interviene per fare chiarezza sulla procedura di mediazione relativa al centro sportivo di Roselle, ribattendo alle polemiche circolate nei giorni scorsi sollevate dalla minoranza che ha chiesto di approfondire la procedura che ha portato il centro sportivo nuovamente sotto l’egida dell’Us Grosseto. L’Amministrazione precisa che l’eventuale accordo "non configura né una sanatoria della situazione pregressa né il ripristino della precedente concessione". Sul piano procedurale, il Comune sottolinea che "la Giunta ha agito pienamente entro le proprie competenze: il Testo Unico degli enti locali affida infatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Centro sportivo di Roselle, il Comune fa chiarezza: Nessuna sanatoria, la mediazione è nell’interesse della città; Centro sportivo, nessuna sanatoria ma tutela dell’interesse pubblico; Centro sportivo di Roselle, il Comune replica: Nessuna sanatoria, la mediazione tutela l'interesse pubblico; Centro sportivo di Roselle, il Comune: La mediazione non è una sanatoria.
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Centro sportivo di Roselle, il Comune chiarisce: Nessuna sanatoria, ma una scelta nell'interesse dell'enteL'Amministrazione replica alle critiche sulla procedura di mediazione: l'eventuale accordo non modifica le competenze né ripristina la concessione, ma punta a una soluzione più tutelante per il Comune ... maremmanews.it
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