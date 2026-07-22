Il 1 agosto 2026, la città si fermerà per celebrare il Centenario della SSC Napoli. L’evento, chiamato “La notte dei cento anni azzurri”, prevede un programma con orari e biglietti disponibili per l’occasione. La giornata sarà dedicata a festeggiare i 100 anni di storia del club, con eventi e iniziative speciali. La manifestazione è stata annunciata come l’appuntamento principale del centenario, senza ulteriori dettagli su attività o location specifiche.

LA NOTTE DEI CENT’ANNI AZZURRI. Il 1° agosto 2026 la città si fermerà per celebrare Napoli 100, l’evento ufficiale e monumentale del Centenario della SSC Napoli. Organizzata in sinergia con il Comune di Napoli e la Regione Campania, la manifestazione gratuita trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prenderà il via a un orario dal profondo valore simbolico, le 19:26, con la Processione Azzurra che partirà da Piazza Carità. Il culmine emotivo si raggiungerà alle 20:45 in Piazza del Plebiscito con la grande Cerimonia alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, delle leggende storiche del club e della rosa attuale guidata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Centenario Napoli: programma, orari e biglietti dell’1 agosto

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