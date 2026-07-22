CCNL Istruzione e Ricerca | firmato il rinnovo 2025-2027 Le novità

Il 1° luglio 2026 è stato firmato l’accordo tra ARAN e le principali sigle sindacali del settore Istruzione e Ricerca. L’accordo riguarda la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2025-2027. Questo rinnovo stabilisce le nuove condizioni salariali e le modalità di aggiornamento per gli operatori del comparto. La firma segna la conclusione delle trattative per il rinnovo contrattuale triennale.

Il 1° luglio 2026 ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca hanno siglato l’accordo che definisce la parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Il documento disciplina il trattamento economico di “ circa 1,2 milioni di lavoratori impiegati in scuole, università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)” ricorda la news di ARAN pubblicata sul sito istituzionale “aranagenzia.it”. Come già accaduto per l’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 1° aprile, anche il rinnovo definitivo del CCNL è stato “approvato all’unanimità”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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