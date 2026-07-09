CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 | ad agosto aumenti e arretrati in busta paga

Da scuolalink.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad agosto, i lavoratori del settore riceveranno gli aumenti salariali e gli arretrati relativi al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. La firma della parte economica è avvenuta il 1° luglio 2026, e ora le buste paga rifletteranno i nuovi importi. Le somme dovrebbero essere visibili nelle buste paga di questo mese, segnando l’effettivo inizio degli incrementi concordati.

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Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 entra nella fase concreta. Dopo la firma della parte economica all'ARAN del 1° luglio 2026, il mese di agosto segna l'arrivo dei primi soldi in più. Sul cedolino gestito da NoiPA compaiono gli aumenti a regime e la liquidazione degli arretrati maturati nel biennio. Vediamo quando arrivano e a chi spettano.Cosa arriva con lo stipendio di agostoCon l'emissione di agosto, NoiPA applica sul cedolino gli adeguamenti tabellari previsti dal contratto. In pratica lo stipendio base cresce e l'incremento resta stabile nei mesi successivi. L'aumento riguarda tutto il personale del comparto: docenti, personale ATA, direttori dei servizi generali e amministrativi, oltre al settore AFAM. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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