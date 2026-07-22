catania arrestate sei persone per traffico e produzione di stupefacenti

Nell’ambito dell’operazione “Abisso”, le forze di polizia hanno arrestato sei persone a Catania. Le misure cautelari sono state emesse nei loro confronti per aver prodotto, trafficato e detenuto illegalmente sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato all’esecuzione di queste misure, che coinvolgono soggetti accusati di attività illecite legate alle droghe. L’operazione ha interessato il territorio della città e delle zone limitrofe.

Nell’ambito dell’operazione “Abisso”, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di sei indagati, accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tra le contestazioni figura anche l’agevolazione dei clan mafiosi Cappello-Bonaccorsi e Santa Panagia, attraverso cessioni di droga destinate agli affiliati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Catania, 22 arresti per traffico di droga e violenze con metodo mafioso

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