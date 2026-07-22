La premier ha commentato la condanna di un gioielliere di 72 anni, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio nel 2021. Meloni ha affermato che la questione di proporzionalità della pena è evidente a tutti, tranne alla sinistra. La sentenza è stata emessa lo scorso luglio.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornato sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato lo scorso 15 luglio a 14 anni e nove mesi di carcere per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo che questi avevano rapinato il suo negozio il 28 aprile 2021. “È evidente a tutti, tranne che alla sinistra, che c’è una questione di proporzionalità delle pene che vengono comminate”, ha dichiarato Meloni in un’intervista a Il Giornale. “Non si possono dare otto anni a un pedofilo o meno di dieci anni in casi di stupri di gruppo e poi condannare un comune cittadino di 72 anni a passare il resto dei propri giorni in carcere, perché ha reagito a una banda di rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, minacciando di morte lui e la sua famiglia”, ha proseguito la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, Meloni: “Evidente a tutti, tranne alla sinistra, che c’è una questione di proporzionalità della pena”

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