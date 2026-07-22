La presidente del Consiglio ha criticato il silenzio delle autorità sul caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere. Il 72enne aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina nel suo negozio avvenuto nel 2021. Meloni ha definito imbarazzante il mancato intervento pubblico sulla vicenda, che ha suscitato attenzione mediatica.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a intervenire sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato lo scorso 15 luglio a 14 anni e nove mesi di carcere per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. In un’intervista a Il Giornale, la premier affronta anche gli scontri di Bologna, la riforma elettorale e i rapporti con gli Stati Uniti. Un intervento a tutto campo, in cui la presidente del Consiglio rilancia le proprie posizioni su alcuni dei temi più caldi del dibattito politico, con diversi passaggi destinati a far discutere. Il caso Roggero e la proporzionalità delle pene. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Caso Ranucci, Meloni ora va all’attacco: “Un silenzio imbarazzante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso ponte di Bellavista: ora Fratelli d’Italia va all’attaccoFratelli d’Italia annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni sui ritardi nella ricostruzione del...

Meloni, il ricatto e la regia dei fratelli Berlusconi contro il governo: dal caso Giambruno all'attacco di Ranucci a NordioIn un contesto di tensioni politiche, si discute di presunte manovre orchestrate da alcuni membri di una famiglia influente contro il governo.

Temi più discussi: Sigfrido Ranucci, l’attentato e le accuse al governo Meloni e ai servizi segreti; Ranucci e il paradosso di invocare (ora) il segreto: non è questo il metodo Report?; Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; Fdi attacca Ranucci, la redazione di Report fa quadrato.

Bologna in fiamme: Lepore si dimetta Meloni: Ora tolleranza zero La soffiata via mail su Ranucci Scuola, a Mestre solo due alunni italiani su 102 La prima pagina del Giornale in edicola x.com

Report, La Russa attacca Schlein: Difese Ranucci, che imbarazzo reddit

Caso Ranucci, indagato intercettato: Me li vado a fare questi 30 anniLa captazione risale al 12 marzo e secondo gli investigatori lascia trasparire la piena consapevolezza da parte dell'indagato della gravità dei fatti ... msn.com

In Rai il caso Ranucci è diventato il caso ReportIl caso Ranucci scuote la Rai e investe Report. Tra polemiche, divisioni interne e l'ipotesi di un passo indietro, il programma cerca un futuro oltre il suo conduttore. lettera43.it