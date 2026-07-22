Gli arresti nel caso Ranucci sono stati confermati. L’indagine della Procura ha evidenziato che l’attentato è stato compiuto con metodi di tipo mafioso. La ricostruzione ha ottenuto ulteriori conferme attraverso le prove raccolte, che attestano la natura intimidatoria dell’azione. Le indagini sono proseguite con l’obiettivo di chiarire tutti i dettagli legati agli episodi di minaccia e alle modalità utilizzate.

L’attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci è stato condotto con metodi mafiosi. La ricostruzione della Procura è stata ora avvalorata dal Tribunale del Riesame, che ieri ha deciso di rigettare l’istanza avanzata dai difensori dei quattro indagati — accusati di aver fatto esplodere un ordigno davanti all’abitazione del giornalista di Report — di annullare l’ordinanza di misura cautelare. Di conseguenza, rimangono in carcere Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, mentre resta ai domiciliari Marica De Filippi. Le ipotesi d’accusa contestate agli indagati sono detenzione e porto di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, confermati gli arresti. Ecco tutti i passaggi dell’indagine Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Ranucci, Lavitola: "Se dubitasse di me gli sputerei". E la Rai cancella le repliche ReportL’8 aprile 2026, Lavitola ha dichiarato che, se avesse dubbi su di lui, gli sputerebbe in faccia.

Attentato a Ranucci, le opposizioni: “Bene gli arresti, ora la Rai paghi le spese legali nella causa con Cipriani”Le opposizioni hanno espresso soddisfazione per gli arresti legati all’attentato a Ranucci e hanno chiesto che la Rai copra le spese legali nella...

Temi più discussi: Report, guerra sulle repliche Rai e scontro tra governo e giornalisti; Ranucci: Mai un'inchiesta condizionata da Lavitola. E la redazione di Report lancia una protesta contro la sospensione; Meloni: Su Ranucci imbarazzato silenzio della sinistra; Report, occhi puntati su Ranucci ma emerge un'altra verità: il 37% di chi si sta battendo sui social sono giovanissimi. Come al Referendum.

Caso #Report, la segretaria di #Unirai #SaraVerta chiede un passo indietro a Sigfrido #Ranucci: La trasmissione non è sua, o la #Rai intervenga a tutela. Se i fatti fossero confermati, certi rapporti sarebbero incompatibili con l'indipendenza del servizio pubbli x.com

Caso Ranucci, confermati gli arresti. Ecco tutti i passaggi dell’indagine RaiDi conseguenza, rimangono in carcere Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, mentre resta ai domiciliari Marica De Filippi. Le ipotesi d’accusa contestate agli indagati sono ... roma.corriere.it

Caso Ranucci, la Rai avvia approfondimenti interni. Il giornalista replica: Rispetto per ReportLa Rai si muove sul caso Ranucci, annunciando l'avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il conduttore di 'Report' ... lapresse.it