Caso Pilastro Ennesima morte evitabile

Una persona in stato di alterazione è stata colpita durante un intervento di emergenza, risultando in una morte che si definisce evitabile. L’episodio ha coinvolto agenti di polizia intervenuti per gestire la situazione, ma non è ancora chiaro se siano state adottate le procedure corrette. La vicenda ha sollevato polemiche sulla gestione delle persone in crisi e sulla sicurezza degli agenti.

di Armando Manocchia – Partiamo dal concetto che un individuo in stato di alterazione non è un aggressore da neutralizzare, bensì un paziente da aiutare che necessita un intervento d’emergenza. La sua morte è diventata uno dei casi più discussi dell’ultimi giorni in Italia. La causa della morte di questa persona è sostenuta da fondamenti scientifici ed è riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale nell’intervento della Polizia e dei Sanitari. Ricostruire la sequenza degli eventi è fondamentale per comprendere dove si origina la morte del marocchino. Siamo al Pilastro di Bologna dove un uomo da in escandescenze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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