Case della comunità e ospedali Asl deve assumere 132 infermieri

L'azienda sanitaria deve assumere 132 infermieri a causa della carenza di personale. La mancanza di personale ha portato a fughe di professionisti verso il settore privato o all’estero, e le graduatorie sono esaurite. La carenza di infermieri si traduce anche in turni di lavoro più lunghi e sottoretribuiti, aggravando la situazione nelle case della comunità e negli ospedali pubblici.

Fughe verso il privato o all’estero, graduatorie esaurite e lavoro su turni sottoretribuito, fatto sta che la sanità pubblica soffre la mancanza di infermieri. L’Italia affronta una grave carenza, segnata da un rapporto di circa 6-6,9 professionisti ogni 1.000 abitanti e una previsione di deficit fino a 100mila unità entro il 2030. Come è la situazione nella Toscana Sud? Ne parliamo con Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl sud est. Quanti infermieri in Asl e quanti ne mancano? "Il numero degli infermieri e degli altri professionisti sanitari viene calcolato in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento e in base all’attività che deve essere svolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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