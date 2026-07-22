Il Comune di Cascina ha deciso di offrire un contributo economico alle famiglie che gestiscono direttamente il trasporto scolastico per minori con disabilità. La misura mira a sostenere le famiglie nell'organizzazione del servizio, favorendo l'inclusione degli studenti con bisogni speciali. La decisione è stata comunicata il 22 luglio 2026.

Cascina, 22 luglio 2026 - Il Comune di Cascina sostiene l’inclusione e il diritto allo studio promuovendo un contributo economico a favore delle famiglie che organizzano in autonomia il trasporto scolastico per minori con disabilità. La misura è rivolta ad alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le domande possono essere inoltrate fino al 20 ottobre 2026. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora ai servizi sociosanitari – vogliamo dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità, sostenendole nella gestione quotidiana e logistica del percorso scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, dal Comune un sostegno al trasporto scolastico dei minori con disabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporto scolastico studenti con disabilità, 100 milioni ai Comuni per potenziare il servizio nel 2026Nel 2026, i Comuni riceveranno 100 milioni di euro per il trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità privi di autonomia.

Trasporto scolastico per studenti con disabilità, aumentate le ore a 36 per 35 lavoratori: intesa tra Cooperativa e Uil FpUna cooperativa sociale ha annunciato un incremento delle ore settimanali di lavoro per circa 35 dipendenti coinvolti nel servizio di trasporto...

Temi più discussi: Presentata a Cascina la nuova Casa della comunità; Sociale: a Cascina un sostegno al trasporto scolastico in autonomia dei minori con disabilità; LA VENARIA: Sere d'Estate in Reggia; Cascina Vallo. Con le residenze private accantonato l’interesse collettivo.

Monte Pisano Art Festival, al via la quinta edizione tra musica, teatro e luoghi simbolo del territorio Dal 17 al 26 luglio la rassegna toccherà sette Comuni con un cartellone di concerti, opera, danza e spettacoli. cascinanotizie.it/monte-pisano-a… x.com

Cascina, dal Comune un sostegno al trasporto scolastico in autonomia dei minori con disabilitàLa misura è rivolta ad alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ... gonews.it

Cascina : inaugurata la Nuova Casa della comunitàNewTuscia – CASCINA -PISA Siamo felici di annunciare l’inaugurazione in data di oggi della nuova Casa della Comunità Hub di Cascina, un progetto atteso e realizzato nell’ambito del PNRR da Regione To ... newtuscia.it