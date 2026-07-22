Cascina dal Comune un sostegno al trasporto scolastico dei minori con disabilità
Il Comune di Cascina ha deciso di offrire un contributo economico alle famiglie che gestiscono direttamente il trasporto scolastico per minori con disabilità. La misura mira a sostenere le famiglie nell'organizzazione del servizio, favorendo l'inclusione degli studenti con bisogni speciali. La decisione è stata comunicata il 22 luglio 2026.
Cascina, 22 luglio 2026 - Il Comune di Cascina sostiene l’inclusione e il diritto allo studio promuovendo un contributo economico a favore delle famiglie che organizzano in autonomia il trasporto scolastico per minori con disabilità. La misura è rivolta ad alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le domande possono essere inoltrate fino al 20 ottobre 2026. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora ai servizi sociosanitari – vogliamo dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità, sostenendole nella gestione quotidiana e logistica del percorso scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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