Trasporto scolastico per studenti con disabilità aumentate le ore a 36 per 35 lavoratori | intesa tra Cooperativa e Uil Fp
Una cooperativa sociale ha annunciato un incremento delle ore settimanali di lavoro per circa 35 dipendenti coinvolti nel servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità. Le ore passano da 30 a 36 a settimana, a seguito di un accordo con il sindacato di categoria. La modifica riguarda l’organizzazione del servizio e interessa direttamente i lavoratori coinvolti nel trasporto degli studenti.
La Cooperativa sociale San Vincenzo de Paoli interviene sull’organizzazione del servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità e dispone l’aumento dell’orario settimanale di lavoro per circa 35 dipendenti, che passano dalle attuali 30 ore a 36 ore.Una decisione che arriva al termine.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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