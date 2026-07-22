La proposta di istituire una zona a 30 kmh in un quartiere è stata criticata da un rappresentante locale, che ha definito la misura ideologica e dannosa per la mobilità. Secondo l’intervento, questa limitazione non migliorerebbe la sicurezza stradale e sarebbe anche illegittima. La maggioranza dei consiglieri comunali ha espresso entusiasmo per l’adozione della misura, che viene contestata come un’azione che potrebbe paralizzare la circolazione.

"Non riesco a capire l’esultanza di alcuni consiglieri comunali di maggioranza per l’istituzione della zona a 30 Kmh a Pieve San Paolo dal momento che si tratta di una misura ideologica capace di paralizzare la mobilità, del tutto ininfluente ai fini della sicurezza della circolazione stradale e, soprattutto, illegittima". E’ quanto afferma il consigliere comunale e capogruppo di Noi Moderati, Domenico Caruso, che aggiunge: "È davvero inspiegabile che l’amministrazione abbia imposto la riduzione del limite di velocità a 30 Kmh che dall’esperienza pratica di altre città si è rivelata essere una misura inefficace e paralizzante oltre che giuridicamente illegittima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caruso: "Si paralizza la mobilità"

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