MESTRE - Rubati e utilizzati come mezzo improprio per il trasporto dei rifiuti: sono sempre di più, decine e decine, le segnalazioni di carrelli della spesa che vengono sottratti ai supermercati di Mestre e che diventano di proprietà dei cittadini che li usano come fossero loro. Non un caso ma quasi una costante, un modus operandi denunciato da molti degli inquilini dei grandi complessi popolari, primo fra tutti al Circus di piazza Vittorino da Feltre. Numerose le famiglie, al centro della polemica da parte di altri inquilini del maxi condominio, che decidono di portarseli a casa per utilizzarli come cestino su ruote, parcheggiandoli all’interno dei vani scale del grande edificio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carrelli dei supermercati rubati per trasportare spazzatura, i residenti del Circus: «Odore insopportabile, non riusciamo neanche a passare»

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