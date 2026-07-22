Il caro carburanti sta causando problemi a famiglie e imprese, riducendo liquidità e potere d’acquisto. Le aziende di trasporto e i consumatori segnalano che i costi energetici incidono sui bilanci, mentre si teme un'ulteriore salita dei prezzi alla pompa, superando i record storici. Questa situazione potrebbe influenzare anche i prezzi delle materie energetiche e dei beni di consumo. Le richieste si concentrano su un intervento governativo per affrontare l’aumento.

Imprese, aziende di trasporti e consumatori: il caro carburanti erode bilanci, liquidità e potere d’acquisto. A preoccupare inoltre è il rischio di ulteriori escalation che porterebbero i prezzi alla colonnina a superare il massimo storico, ricadendo a catena sul prezzo delle materie energetiche e dei beni di consumo. La situazione è già al limite, e a peggiorarle, ci sono alcuni comportamenti speculativi delle compagnie, motivo per il quale si chiede a voce unanime un’azione di Governo sia in termini di accise, con un nuovo provvedimento di taglio dell’imposta governativa sul carburante, sia con l’attivazione di nuovi strumenti di sostegno. Direttamente colpite le imprese di trasporti su gomma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Caro carburanti, i conti non tornano per famiglie e imprese: «Intervenga il governo»

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