Il costo dei carburanti è aumentato, influendo sui prezzi dei beni di consumo e sul carrello della spesa. Per una famiglia a reddito medio-basso, in una città italiana, le spese aggiuntive legate al carburante ammontano a circa 265 euro all'anno. L'incremento si traduce in maggiori spese sia per il rifornimento che per i prodotti di consumo, con conseguenze dirette sui bilanci familiari.

di Rossella Conte Non è solo il pieno a costare di più. Per una famiglia fiorentina a reddito medio-basso il caro carburanti vale ormai circa 265 euro l’anno, tra maggiori spese alla pompa e rincari che si trasferiscono sul prezzo dei beni di consumo. E nei mesi più caldi il conto cresce ulteriormente, con un aggravio che a luglio può arrivare a 50 euro in un solo mese per effetto dell’utilizzo dell’aria condizionata in auto. È la fotografia scattata da Federconsumatori Firenze, che parla di una vera e propria "trappola economica" per migliaia di famiglie. Il meccanismo è semplice. Da una parte c’è il costo diretto del carburante: con il diesel oltre i due euro al litro e la benzina vicina a quella soglia, il pieno pesa fino a 138-144 euro in più all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caro carburanti, effetto domino. Carrello della spesa a peso d’oro: "Oltre 130 euro annui a famiglia"

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Caro petrolio, impatto sulla filiera alimentare

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