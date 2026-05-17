Nella regione, il costo del carrello della spesa è cresciuto di circa 800 euro all’anno per le famiglie rispetto al passato. Si analizzano i motivi di questa variazione, tra cui il ruolo del conflitto in Iran sui mercati locali. La situazione inflazionistica si riflette in modo particolare nelle città di Olbia e Sassari, dove i tassi di inflazione sono più elevati rispetto alla media nazionale. La dinamica dei prezzi alimentari e le ripercussioni sul bilancio familiare sono al centro di questa situazione.

? Punti chiave Come influisce il conflitto in Iran sui prezzi dei mercati sardi?. Perché l'inflazione a Olbia e Sassari supera quella della media nazionale?. Chi sta approfittando della crisi per gonfiare i listini alimentari?. Quali saranno le conseguenze per il potere d'acquisto delle famiglie locali?.? In Breve Inflazione ad aprile: 2,9% a Sassari e 3,1% a Olbia-Tempio.. Rincari alimentari: +4% a Olbia e +3,8% a Sassari.. Utenze domestiche: aumenti tra il 5% di Cagliari e il 6,8% di Olbia.. Costi logistica: impatto gasolio su trasporti alimentari per isola.. Le famiglie sarde affrontano un aggravio di circa 800 euro annui per i consumi a causa dell’instabilità geopolitica in Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, carrello della spesa più caro: +800 euro per le famiglie

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