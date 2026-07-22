Carlo Cottarelli ha raccontato di ricevere più selfie che richieste di consigli economici, sottolineando di essere diventato nonno e che il suo nipote parlerà in inglese. Ha ricordato di aver suonato Battisti alla chitarra da giovane e di essere ora interessato alla musica di Ultimo. Ha anche detto che l’economia riflette la vita di tutti i giorni, attraverso concetti come inflazione, crescita e lavoro, legati alle scelte quotidiane.

«L’economia descrive la nostra vita quotidiana», spiega Cottarelli, perché dietro parole come inflazione, crescita e lavoro ci sono in realtà le scelte e le difficoltà di ogni giorno. È proprio questa capacità di tradurre temi complessi in un linguaggio semplice ad averlo avvicinato al grande pubblico. Una missione che lo ha reso un volto amatissimo anche dalle nuove generazioni, tanto che oggi il professore si trova in una situazione quasi inaspettata: più che consigli economici, gli chiedono selfie, proprio come a una rockstar. Con lui abbiamo parlato del presente di Milano e delle voci su una possibile candidatura a sindaco. «Io credo che... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Cottarelli: «Oggi mi chiedono più selfie che consigli di economia. Sono diventato nonno, ma mio nipote mi parlerà in inglese. Da ragazzo suonavo Battisti alla chitarra. Oggi mi incuriosisce Ultimo»

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