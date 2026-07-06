Francesca Barra ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa, spiegando di non aver passato con suo padre l'ultimo Natale. Ha descritto il dolore legato alla perdita improvvisa e alla sofferenza del genitore, affermando di aver vissuto uno stato di stordimento che ora intende affrontare. Ha anche sottolineato che esiste un tempo per il lutto che, secondo lei, spesso si ignora.

«Vedere mio padre soffrire e perderlo in modo così improvviso ha prodotto in me uno stordimento che non posso ignorare. Devo ascoltarlo, attraversarlo, comprenderlo. Esiste un tempo del lutto che abbiamo smesso di rispettare: quello dell’elaborazione. Non significa dimenticare chi abbiamo perso, né superare il dolore. Significa imparare a convivere con un’assenza che cambia la forma della nostra vita e, lentamente, ritrovare un equilibrio. Mia madre è stata accanto a mio padre per cinquantaquattro anni. Hanno viaggiato insieme per il mondo, hanno costruito una famiglia, una storia, una quotidianità fatta di abitudini e di complicità. Non oso immaginare cosa significhi per lei rientrare ogni sera in quella casa della Basilicata e trovarla improvvisamente vuota. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Barra: «Non mi perdono di non aver passato con mio padre l'ultimo Natale, per questo oggi mi fermo. Esiste un tempo del lutto che abbiamo smesso di rispettare»

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la nostra francesca ci augura un felice pride! reddit