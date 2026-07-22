Al mare, Carla Bruni sfoggia un viso senza trucco, con i capelli sciolti e un abbigliamento semplice. La modella e cantante si mostra in modo naturale, senza alcun maquillage, in un’immagine che mette in risalto la pelle fresca e luminosa. La scena si svolge su una spiaggia, con il mare sullo sfondo e un’atmosfera di relax. Nessun accessorio o trucco visibile, solo la bellezza naturale in primo piano.

L'estate porta con sé una piccola rivoluzione nel modo di vivere la bellezza: il trucco si alleggerisce, i prodotti diminuiscono e la pelle torna protagonista. Quando le temperature salgono, infatti, anche chi ama sperimentare con il make-up spesso preferisce puntare su un aspetto più fresco e naturale, lasciando che siano luminosità, idratazione e una buona skincare a fare la differenza. Il fascino del viso al naturale continua così a conquistare sempre più persone. Non si tratta di rinunciare alla cura di sé, ma di valorizzare la propria pelle con pochi gesti mirati, ottenendo quell'effetto radioso e senza sforzo che in estate diventa ancora più desiderabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carla Bruni bellissima e struccata al mare: la tendenza beauty da copiare subito

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