A Tolentino, la carenza di medici di famiglia evidenzia criticità nel sistema sanitario locale. Un rappresentante regionale ha richiesto un intervento urgente per risolvere le problematiche emerse, sottolineando la necessità di interventi strutturali sul territorio. La situazione ha portato alla richiesta di azioni immediate per garantire l’assistenza medica alla popolazione e migliorare la distribuzione delle risorse sanitarie.

Tolentino, 22 luglio 2026 - “ La vicenda di Tolentino dimostra ancora una volta la necessità di affrontare in maniera strutturale il tema della medicina territoriale. Da tempo si susseguono annunci e impegni, ma i problemi continuano ad aggravarsi e il rischio è che la situazione diventi ancora più critica con i prossimi pensionamenti già annunciati. Se non si riesce a trovare un medico di medicina generale mi chiedo quale personale sanitario la giunta regionali pensi di portare nelle case della comunità. Le persone non si curano grazie a nuovi edifici. Servono personale adeguato e servizi aggiuntivi”. Anche il consigliere regionale Pd Leonardo Catena interviene sulla questione dei medici di base a Tolentino chiedendo alla Regione di affrontare con urgenza le criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carenza dei medici di famiglia, Catena: "La Regione intervenga con urgenza sulle criticità di Tolentino"

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