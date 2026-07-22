Alla Camera, la giornata è stata caratterizzata da scontri e tensioni, con banchi occupati, cartelli esposti e insulti tra i partecipanti. La discussione riguarda il caso Andrea Delmastro, e la Giunta per le autorizzazioni ha respinto una richiesta legata alla sua posizione. Durante l’evento, sono stati registrati momenti di caos e confronti accesi tra i presenti. La situazione ha portato a un clima di grande confusione all’interno dell’aula parlamentare.

È stata una giornata ad alta tensione in Parlamento sul caso Andrea Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla Giustizia e l’imprenditore Mauro Caroccia, una decisione che ha immediatamente provocato un durissimo scontro politico culminato con la protesta del Movimento 5 Stelle al Senato. Il voto della Giunta rappresenta un primo stop alle richieste dei magistrati, ma la vicenda è tutt’altro che conclusa. Il fascicolo passerà infatti all’ Aula di Montecitorio, chiamata a esprimersi con il voto definitivo sull’autorizzazione all’acquisizione dei messaggi ritenuti rilevanti dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos totale alla Camera: banchi occupati, cartelli e insulti. Succede di tutto

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Caos alla Camera sul Decreto Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del Governo, Scotto espulso

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