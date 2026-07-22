Caos Braga | mandato via l' allenatore per aver scommesso sulle partite

Da derbyderbyderby.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Braga ha esonerato il proprio allenatore della squadra femminile di futsal dopo che è stato scoperto aver scommesso sulle partite. La decisione è stata presa immediatamente dalla dirigenza, senza tollerare comportamenti che possano compromettere l'integrità sportiva. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e comunicata senza preavviso. La squadra si trova ora senza guida tecnica mentre si attendono eventuali sviluppi.

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Certi errori nel mondo dello sport si pagano a caro prezzo, e al Braga non hanno voluto sentire ragioni. La decisione della dirigenza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma con effetto immediato: come riporta "Abola" Pedro Pedroso non è più l'allenatore della squadra femminile di futsal. Il motivo? Un comportamento giudicato del tutto inaccettabile da parte di chi dovrebbe rappresentare i valori di una società sportiva. La bomba è esplosa martedì dopo il verdetto del Consiglio Disciplinare della Federazione Calcistica Portoghese. L'organo federale ha sanzionato pesantemente il tecnico ventinovenne per un vizio decisamente troppo passionale: piazzare scommesse sportive sulle gare nazionali durante la stagione 20252026, proprio mentre si trovava sulla panchina del Braga in seconda divisione. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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