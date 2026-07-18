Mondiali BMX l’Italia parte bene a Brisbane | Del Tongo in semifinale tra gli juniores Pasa ai quarti nell’U23
Nella prima giornata dei Mondiali di BMX a Brisbane, l’Italia ha ottenuto buoni risultati. Nella categoria juniores maschile, Marco del Tongo si è qualificato per la semifinale, chiudendo secondo nella serie dei quarti. Nella categoria U23, un altro atleta azzurro è passato direttamente ai quarti. L'evento si svolge all’SX International BMX Centre e prosegue con le competizioni nelle prossime giornate.
La prima giornata dei Mondiali di BMX, rassegna che si svolge all’SX International BMX Centre di Brisbane sorride ai colori italiani. Nella categoria Juniores maschile Marco del Tongo chiude secondo la serie dei quarti e vola in semifinale. Federico Pasa accede ai quarti dell’Under 23, mentre Francesca Cingolani Ferreira è eliminata nel Last Chance Qualifier dell’élite femminile. Nel primo turno della categoria Juniores maschile lo statunitense Tommy Bruney vince la batteria di apertura con 34.784 e passa il turno con il miglior tempo. L’azzurro Marco del Tongo chiude la quinta serie di qualificazione in terza posizione, ad oltre due secondi dal tedesco Emil Brosz, con 37. 🔗 Leggi su Oasport.it
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