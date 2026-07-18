Mondiali BMX l’Italia parte bene a Brisbane | Del Tongo in semifinale tra gli juniores Pasa ai quarti nell’U23

Notizia in breve

Nella prima giornata dei Mondiali di BMX a Brisbane, l’Italia ha ottenuto buoni risultati. Nella categoria juniores maschile, Marco del Tongo si è qualificato per la semifinale, chiudendo secondo nella serie dei quarti. Nella categoria U23, un altro atleta azzurro è passato direttamente ai quarti. L'evento si svolge all’SX International BMX Centre e prosegue con le competizioni nelle prossime giornate.